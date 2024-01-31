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Bursa'da sevgilisini rehin alan saldırganı öldürmüştü! Komiser hakkında beraat kararı verildi

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Bursa'da polis ekiplerine teslim olmamak için beraberindeki kadını tabancayla rehin alan Raşit Atila, emniyet güçlerinin müdahalesi esnasında vurularak hayatını kaybetmişti. Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili görülen bugünkü duruşmada hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen komiser hakkında beraat kararı verildi.

Bursa'da emniyet güçlerine teslim olmamak için yanındaki kadını tabancayla rehin alan silahlı şüphelinin, polisin müdahalesi sırasında vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan komiser hakkında beraat kararı verildi.

Bursa'da sevgilisini rehin alan saldırganı öldürmüştü! Komiser hakkında beraat kararı verildi

TUTUKSUZ SANIK KOMİSER İÇİN BERAAT KARARI

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık komiser Adnan Barış B'nin avukatı ile ölen Raşit Atila'nın yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan, meşru savunma ve zorunluluk hali nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık için beraat kararı verdi.

Bursa'da sevgilisini rehin alan saldırganı öldürmüştü! Komiser hakkında beraat kararı verildi

NE OLMUŞTU?

Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde 28 Mayıs 2022'de, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle apart bir dairede kaldıkları belirlenen Raşit Atila ile Beyza A'ya yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Teslim olmamak için beraberindeki Beyza A'yı rehin alan Atila, kendi başına tabanca dayadıktan sonra sokağa çıkmıştı. Kadının yanından ayrılmasına izin vermeyen Atila, başına dayadığı silahı bırakmaya ikna edilememiş, polis müdahalesi sırasında etkisiz hale getirilmeye çalışılırken vurulmuştu.

Suç kaydı bulunan Atila kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan Beyza A. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Adnan Barış B. hakkında "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Olaylar Güvenlik Ceza Adliye Hukuk Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Serkan Aygun:

Hak yerini bulmuş

31
1
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israfil çengel:

KARARI ALKIŞLIYORUM ders olsun

23
0
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AYHAN BAYRAK:

Doğru karar devamı gelsin

2
0
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