Yenişehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yolda yürüyen Suphi B., arkasından yaklaşan bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarına 3 kurşun isabet eden Suphi B., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ulucami Mahallesi Ulucami Sokak'ta eşiyle yürüyen Suphi B, arkasından yaklaşan ve kimliği henüz öğrenilemeyen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Ayağına 3 kurşun isabet eden Suphi B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu arada, silahlı saldırı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.