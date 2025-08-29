Bursa'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde Haktanur A. ile Yiğit K, henüz ismi öğrenilemeyen husumetlisiyle karşılaştı.

İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla Haktanur A. bacağından, Yiğit K. ise kalçasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.