Haberler

Bursa'da şehitlikten minyatür komando heykelini çalan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un kabrinde bulunan minyatür komando heykelini çalan zanlı gözaltına alındı.

Ömerbey Mahallesi'ndeki şehitlikte, şehit Tunahan Yavuz'un mezarı başına ailesi tarafından konulan temsili minyatür komando heykelinin yerinde olmadığı şehidin annesi Zerrin Yavuz tarafından fark edildi.

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin B.D. (46) olduğunu belirleyerek kısa sürede yakaladı.

Zanlının şehitlikten heykeli alıp olay yerinden ayrılması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

B.D'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı

Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha: Sebebi bu kez bambaşka