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Bursa'da sahte içki operasyonu: 58,5 litre sahte içki ele geçirildi

Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin adresinde yapılan aramada 58,5 litre sahte rakı ve votka ile 10 tabanca mermisi buldu.