Bursa'da sahte içki operasyonu: 58,5 litre sahte içki ele geçirildi
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Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, şüphelinin adresinde yapılan aramada 58,5 litre sahte rakı ve votka ile 10 tabanca mermisi buldu.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir zanlının sahte içki ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bu kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 58,5 litre sahte rakı ve votka ile 10 tabanca mermisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel