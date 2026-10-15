Bursa'da sağanakta Yıldırım'daki Cumalıkızık Deresi'nde heyelan meydana geldi

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CUMALIZIK DERESİ'NDE HEYELAN

Bursa'da sağanak nedeniyle Uludağ'dan doğup, kent merkezinden geçen dereler taşma noktasına gelirken, Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Deresi'nde de heyelan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mine AK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı