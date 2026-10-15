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Bursa'da sağanakta Yıldırım'daki Cumalıkızık Deresi'nde heyelan meydana geldi

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Bursa'da sağanakta Yıldırım'daki Cumalıkızık Deresi'nde heyelan meydana geldi
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Bursa'da sağanak nedeniyle Uludağ'dan doğup kent merkezinden geçen dereler taşma noktasına gelirken, Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık Deresi'nde heyelan meydana geldi. Heyelan anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

CUMALIZIK DERESİ'NDE HEYELAN

Bursa'da sağanak nedeniyle Uludağ'dan doğup, kent merkezinden geçen dereler taşma noktasına gelirken, Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Deresi'nde de heyelan oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mine AK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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