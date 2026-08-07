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Bursa'da Çalıntı Araç Kovalamacası: 380 Bin Lira Ceza

Bursa'da Çalıntı Araç Kovalamacası: 380 Bin Lira Ceza
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Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan çalıntı aracın sürücüsüne 380 bin lira para cezası uygulandı.

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan çalıntı aracın sürücüsüne 380 bin lira para cezası uygulandı.

Osmangazi ilçesinde, çalıntı araç olarak Plaka Tanıma Sistemi'ne uyarı düşen 06 DEZ 227 plakalı araç, 11 Eylül Bulvarı'nda polis ekiplerince durdurulmak istendi.

İhtara uymayan araç sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından araç, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak'ta önü kesilerek durduruldu.

Araçtaki 3 kişi ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine gönderildi.

Sürücü Y.Ş'ye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "standart dışı plaka kullanmak" suçlarından toplam 380 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA
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