Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde yapılan trafik uygulaması sırasında polis ekipleri patlak lastikle ilerleyen bir aracı aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kontrolden çıkan araç ekiplerce yakalandı.

EKİPLER BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Araçtan indirilen sürücünün, alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlandığı ve kimliğinin Ahmet A. olduğu belirlendi. Uyarılara rağmen taşkınlık çıkarmaya devam eden sürücüye, polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

POLİS EKİPLERİNE KÜFÜR ETTİ

Beş polis memurunun güçlükle etkisiz hale getirdiği şüpheli, kelepçelenerek durduruldu. Alkollü şahıs olay sırasında polis ekiplerine küfür etti.

''AMCAM MİT'TE ÇALIŞIYOR''

Olay anında bölgede bulunan basın mensuplarının ''Ne içtiniz?'' sorusunu agresif sürücü alay edercesine ''Sen ne içtin?'' diyerek cevapladı. Şahıs, alkolmetreye üflemeyi reddederek, "Amcam Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyor" dedi.

''LAHMACUNU 80 LİRAYA SATIYORUM''

Ekip aracına bindirilirken, "Ben lahmacunu 80 liraya satıyorum, biliyor musun sen ama size 60 lira" şeklinde bağırarak kendini savunan şahıs, polisleri ve çevredekileri şaşkınlığa uğrattı. Alkollü sürücünün o anları anbean kameralara yansıdı. Sürücüye yaklaşık olarak 30 bin lira ceza kesildi, otomobili ise trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.