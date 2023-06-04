Bursa'da pilavcı dükkanına hırsızlık

Bursa'da bir kişi, pilavcı dükkanına girerek yaklaşık 30 bin liralık malzeme çaldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi 30 bin liralık zararının olduğunu belirtti.

BURSA'da, gece saatlerinde bir kişinin, pilavcı dükkanına girip, yaklaşık 30 bin liralık malzeme çaldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda pilavcılık yapan Demirhan Koçak, akşam saatlerinde seyyar aracıyla satış yaparken, oğlu da dükkanda kalıp pilav hazırladı. Bu sırada dükkana giren şüpheli, oğlunun dalgınlığından faydalanıp, Demirhan Koçak'a ait çantayı alarak uzaklaştı. Gece saatlerinde dükkanın olduğu bölgeye gelen şüpheli, çantadan çıkardığı anahtarları sırayla dükkanlarda denedi. Anahtarın pilavcı dükkanının kapısını açtığını gören şüpheli, içeri girerek limonata makinesi, tüp, akü gibi malzemeleri alarak uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Koçak, kapıların açık olduğunu görünce, çantasının çalındığını fark etti.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anı çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.