Haberler

Bursa'da park halindeki servis midibüsü yandı

Bursa'da park halindeki servis midibüsü yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmangazi'de park halindeki servis midibüsü alev aldı, yangın otomobile de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

BURSA'da park halindeki servis midibüsü yandı. Alevler bir otomobile de sıçrarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Güllük Mahallesi'nde park halindeki servis midibüsünde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bir anda tüm midibüsü saran alevler, yanında park halinde olan otomobile de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevler itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Midibüsün kullanılamaz hale geldiği yangında, otomobil de zarar gördü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı