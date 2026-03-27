Haberler

Bursa'da araçlardan eşya çalan hırsız yakalandı; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli Orhan O.(40), polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 12 Mart tarihinde Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak ile Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Baykut Sokak'ta park halinde bulunan araçların kapılarını kontrol eden şüpheli Orhan O., kapısı açık olan bir aracı fark etti. Aracın kapısını açan şüpheli, içeride bulunan tablet ve cep telefonunu çaldı. Aynı şüpheli, bu kez Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde park halindeki bir kamyoneti hedef aldı. Camı kırarak araç içerisine ulaşan şüpheli Orhan O., bir süre sonra geri gelerek kapıyı açtı ve araçta bulunan 16 bin lira nakit parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

40 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti. Çevrede bulunan yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini Orhan O. olarak tespit etti. Şüpheli, Turgutalp Mahallesi'nde bir başka araçtan hırsızlık girişiminde bulunduğu sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

