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Bursa'da Bariyer Kazası Can Aldı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Bariyer Kazası Can Aldı: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa çevre yolunda otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Enver Erol, hastanede hayatını kaybetti. Eşi Alime Erol'un tedavisi sürüyor. Enver Erol'un, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası olduğu öğrenildi.

Bursa'da dün otomobilin bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti.

Bursa çevre yolunda seyreden Enver Erol (70) idaresindeki 16 PAE 75 plakalı otomobilin Bursa Şehir Hastanesi yakınlarında bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan sürücünün eşi Alime Erol'un ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden Enver Erol'un Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası olduğu öğrenildi.

Erol'un cenazesi, Çınar Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kestel İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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