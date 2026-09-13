Bursa'da otomobile çarptıktan sonra devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İznik-Yenişehir kara yolunda otomobile çarparak devrilen domates yüklü kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik- Yenişehir kara yolunda otomobile çarparak devrilen domates yüklü kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İznik-Yenişehir kara yolunda seyreden domates yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarptı. Kamyon, çarpışmanın ardından yol kenarındaki boşluğa devrildi.
Araçtakilerin su içmek için indikleri sırada gerçekleşen kazada park halindeki otomobilin boş olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde kamyonda bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün frenin patladığını iddia ettiği kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.