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Bursa'da takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ters dönerek bir akaryakıt istasyonuna giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çiğdem Doğan idaresindeki otomobil, Bursa-Yalova kara yolunun ilçe merkezi girişinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

POMPANIN YANINDA DURABİLDİ

Ters dönerek yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, pompanın yanında durdu. Sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Doğan, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün kedisi de sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, aracın ters dönmüş halde sürüklenerek gelip pompanın yanında durduğu görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Orhangazi Bursa Otomobil Güncel Haberler

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