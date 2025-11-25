Haberler

Bursa'da Otobüs Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Bursa'da bir belediye otobüsü şoförü, seyir halindeyken kalp krizi geçiren bir yolcuyu hızlıca hastaneye yetiştirdi. Şoför Abrurrahman Al, yolcuların uyarıları ve otobüs içi kameraların yardımıyla durakları atlayarak, yolcunun hayatını kurtarmak için azami çaba gösterdi.

Siteler-Çekirge seferini yapan Büyükşehir Belediyesi otobüsünde seyir halindeyken bir yolcu fenalaştı.

Otobüs içi kameralar ve diğer yolcuların uyarılarıyla kişinin rahatsızlandığını fark eden otobüs şoförü Abrurrahman Al, zaman kaybetmeden rahatsızlanan kişiyi hastaneye götürdü.

Sürücünün rahatsızlanan kişiyi hastaneye ulaştırdığı anlar, otobüs içindeki kameralarca kaydedildi.

Al, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yaptığını söyledi.

Araç içi kameralardan ve diğer yolcuların konuşmasından bir kişinin fenalaştığını fark ettiğini aktaran Al, şöyle konuştu:

"Yolcunun ağzından köpük geliyordu. İnisiyatif kullanarak durakları atladım ve hastayı doğrudan hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Seyir halinde aracın ikaz lambalarını açıp biraz da hız limitini aştım. Öncelik insan sağlığı olduğu için biraz daha seri davrandım ve onu hastaneye yetiştirdim. Diğer yolcular da 'İyi yaptın.' diyerek tebrik etti. İster istemez insan etkileniyor ama vicdan meselesi olduğu için soğukkanlı davrandım, o an hastaneye nasıl yetiştiririm diye düşündüm."

Hastaneye kaldırılan yolcunun kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
