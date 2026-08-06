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Orhangazi'de Lastik Tamirhanesinde Yangın

Orhangazi'de Lastik Tamirhanesinde Yangın
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı karşısındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan oto lastik tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin dışındaki lastiklere de sıçradı.

İlçenin birçok noktasından dumanı görülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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