Oto galerisi küle döndü! 10 araç kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto galerisine ait park alanında çıkıp başka bir iş yerine sıçrayan yangında, 13 araç hasar gördü.

BAŞKA İŞ YERİNE DE SIÇRADI

Altınova Mahallesi 2. Keman Sokağı'ndaki bir oto galerisine ait park alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, önce araçlara, ardından oto galerinin arka tarafında bulunan oto tamircisi iş yerine sıçradı.

10 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Milyonlarca lira zarara neden olan yangında 10 araç kullanılamaz hale gelirken 3 araç da hasar gördü.