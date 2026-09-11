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Bursa'da Orta Doğu Gençlik Kampı'nın kapanış programı yapıldı

Bursa'da Orta Doğu Gençlik Kampı'nın kapanış programı yapıldı
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- YTB Başkanı Abdulhadi Turus: "Derdimiz, buradaki kardeşlerin bir araya gelip dünyanın farklı noktalarında büyük bir kardeşlik ağı oluşturmak. Bunu YTB sağlıyor, yıllarca bu altyapıyla çalıştı ve çalışmaya da devam edecek"

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Suriye, Irak, Filistin, Lübnan, Libya, Fas, Cezayir ve Tunus'tan 217 üniversite öğrencisinin katılımıyla düzenlenen Orta Doğu Gençlik Kampı'nın kapanış programı gerçekleştirildi.

Gemlik ilçesindeki Karacaali Gençlik Kampı'ndaki etkinliğe katılanlar, yüzme, kano, ebru sanatı ve akıl oyunları gibi çeşitli aktivitelerde bulundu.

Farklı ülkelerden gelen gençlerin yöresel kıyafetlerini, müziklerini ve kültürlerini tanıttıkları kültür geceleri düzenlendi.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dünyanın hemen hemen her yerinde kaos varken farklı kültürlerden gençleri bir araya getirdiklerini söyledi.

"Farklılıklar, zenginliklerimizdir." diyen Turus, bir araya gelmenin oluşturduğu kuvveti ve önemini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının çok nitelikli kamplarında programı gerçekleştirmenin memnuniyetini dile getiren Turus, şunları kaydetti:

"Bu nitelikli kamplara, gönül coğrafyamızın gençlerini getirdik. YTB'nin asıl işi, farklı coğrafyalarda aynı unsurlara sahip özellikle aynı nitelikte kalpleri atan gençleri bir araya getirmek, söylemleri aynı, barıştan, huzurdan yana olan gençleri bir araya getirmek ve onları burada kaynaştırmak. Derdimiz, buradaki kardeşlerin bir araya gelip dünyanın farklı noktalarında büyük bir kardeşlik ağı oluşturmak. Bunu YTB sağlıyor, yıllarca bu altyapıyla çalıştı ve çalışmaya da devam edecek. Farklı diller, renkler, kültürler olabilir ama ortak gaye, dünyanın daha adil bir dünya olmasını sağlamak. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya, 5'ten büyüktür.' dediği ve coğrafyalarının kaderini kendilerinin belirleyeceği gençleri yetiştirmek istiyoruz. YTB, ortak paydada buluşan, dünyanın daha adil olmasını sağlayacak bir altyapıyı oluşturacak gençliği yetiştirmeye devam edecek."

Turus, kamptaki atölyelerde gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA
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