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Bursa'da Orman Yangını: Havanın ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Bursa'da Orman Yangını: Havanın ve Karadan Müdahale Başlatıldı
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Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

BURSA'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Büyükorhan'ın Osmanlar ile Karacabey'in Kurşunlu mahallelerinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla her 2 bölgeye de Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber-Kamera: Osman SAK-Yasin KESKİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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