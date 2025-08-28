Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Fethiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Rüzgar nedeniyle hızlıca yayılan alevlerin kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor.
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Yenişehir'in Fethiye Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Haber: Mine AK-Kamera: YENİŞEHİR (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel