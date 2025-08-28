Bursa'da Orman Yangını 8,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 aracın katılımı ile 8,5 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

8,5 SAATTE KONTROL ALTINDA

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde saat 13.30'da çıkan orman yangını; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 8,5 saat sonra 22.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam sürdürülüyor.

Barış YILMAZ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
