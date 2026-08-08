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İnegöl'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İnegöl'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde İsaören, Sarıpınar ve Hocaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 2 hizmet aracı ile 31 personel yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İsaören, Sarıpınar ve Hocaköy mahalleleri arasındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 1 helikopter 4 arazöz 1 su tankeri, 2 hizmet aracı 31 personel ile yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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