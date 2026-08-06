Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yangının büyümeden söndürülmesinin olası zararları önlediğini belirtti.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı