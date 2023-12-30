Bursa'da Çevre Okur-Yazarı Projesiyle Öğrencilere Hayvanat Bahçesi Gezisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuklarda çevre hassasiyetini arttırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla "Çevre Okur-Yazarı" projesi yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birinci modülü tamamlanan projede "Sıfır Atık, Geri Dönüşüm ve Atık Azaltımı" konulu yarışmayı kazanan öğrenciler, hayvanat bahçesi gezisiyle ödüllendirildi.

"Geleceğime sahip çıkıyorum, Çevre okur yazarı oluyorum" temasıyla düzenlenen yarışmanın birincisi Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu oldu. Nilüfer Şehit Murat Alkan İmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken, Nilüfer Vahide Aktuğ Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın birincisi olan Orhangazi Gazi Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri, Bursa Hayvanat Bahçesini gezdi. Çocuklara, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personelleri Özgül Yalçın ve Hülya Şahinsoylu tarafından sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yapıldı.