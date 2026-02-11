Haberler

5 yaşındaki oğlu 'ölmek istediği' için denize itmiş

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 8 yaşındaki oğlu Muhammet Boran Güçlü'nün ölümüne neden olan Sevda Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay anına ait güvenlik kameraları, anne ve oğulun son görüntülerini kaydetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, elinden tutup denize atladığı oğlu Muhammet Boran Güçlü'nün ölümüne neden olan Sevda Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OĞLUNUN ELİNİ TUTARAK YÜRÜDÜĞÜ YOLDAN YALINAYAK DÖNDÜ

Bu arada anne ve oğulun olaydan önceki son görüntüleri, sahildeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sevda Güçlü'nün saat 13.54'te elinden tuttuğu oğluyla birlikte Güzelyalı Yat Limanı'na doğru yürüdüğü görülüyor. 28 dakika sonra, saat 14.22'de kaydedilen görüntüye ise Sevda Güçlü'nün ıslak kıyafetler ve ayakkabısı olmadan, yalınayak ve yalnız başına yoldan geri döndüğü yansıdı. Güçlü'nün oğluyla birlikte yürürken, üzerinde olan yelek de dönüş anında gözükmüyor.

Adliyeye sevk edilen Sevda Güçlü'nün ayağında terlik olduğu görüldü.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
