Bursa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenledi

Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığınca Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensupları ve 136 mahalle muhtarının katıldığı programda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlığa verdiği önemi herkesin çok iyi bildiğini vurgulayan Gürkan, "Cumhurbaşkanımızın iradesiyle muhtarlarımızla her zaman güçlü bir istişare içindeyiz çünkü biz biliyoruz ki muhtarlarımız, devletimizin vatandaşa uzanan ilk elidir. Mahalledeki her ihtiyaçtan, her vatandaşımızın derdinden ilk haberdar olan, devletin sıcak yüzünü mahalle halkına yansıtan kişiler sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Gürkan, muhtarların sahadaki gözlem ve birikimlerinin yerel yönetimler açısından büyük değer taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz, AK Parti teşkilatları olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk. Çünkü güçlü bir yerel yönetim anlayışının en önemli parçası muhtarlarımızdır. Sizlerin katkısıyla şehirlerimiz gelişiyor, mahallelerimiz güzelleşiyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçları daha hızlı karşılanıyor. Biz, mahalle mahalle, sokak sokak sahadayız ve bu yolda muhtarlarımızla el ele yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın da sık sık ifade ettiği gibi, bizim siyaset anlayışımız millete hizmet siyasetidir. Bu anlayışla hareket eden muhtarlarımız, devlet-millet kaynaşmasının en somut örneğini ortaya koyuyor. Hep birlikte, Bursa'mızın ve Osmangazi'mizin her köşesine hizmet götürmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da Osmangazi'nin tüm mahalleleriyle güçlü bir dayanışma içinde olduklarını belirterek, 136 mahalledeki muhtarlarla uyum içerisinde çalıştıklarını bildirdi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı ise organizasyondan dolayı İl Başkanı Davut Gürkan ve İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'a teşekkür ederek, muhtarlar adına memnuniyetini dile getirdi.