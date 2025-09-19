Seyir halindeki trafikte ön kaldırarak gittiler! Tepki yağdı
Bursa'da üç motosikletli genç, trafik güvenliğini ihlal ederek araçlarının önlerini kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken; o görüntülere tepki yağdı.
TEHLİKELİ YOLCULUĞA TEPKİ YAĞDI
Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüler, metrelerce yol kat etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel