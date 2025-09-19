Haberler

Seyir halindeki trafikte ön kaldırarak gittiler! Tepki yağdı

Seyir halindeki trafikte ön kaldırarak gittiler! Tepki yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Seyir halindeki trafikte ön kaldırarak gittiler! Tepki yağdı
Haber Videosu

Bursa'da üç motosikletli genç, trafik güvenliğini ihlal ederek araçlarının önlerini kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken; o görüntülere tepki yağdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli 3 sürücü, trafikte araçlarının önlerini kaldırarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da seyir halindeki trafikte çekilen görüntülere tepki yağdı. Edinilen bilgiye göre, Bursa- Ankara karayolunda seyir halinde olan 3 motosikletli genç, araçlarının önünü kaldırarak ilerledi.

TEHLİKELİ YOLCULUĞA TEPKİ YAĞDI

Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüler, metrelerce yol kat etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkemeden ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye giren doktor hakkında skandal karar

Doktor ameliyatı yarıda bırakıp hemşire ile ilişkiye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok

Fenerbahçe'nin yeni transferi TFF listesinde yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.