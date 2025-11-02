Haberler

Bursa'da Mobilya İşçisi Silindir Makinesine Kaptırdı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir orman ürünleri fabrikasında çalışan 48 yaşındaki mobilya işçisi Aytekin G., üretim sırasında silindir makinesine iki elini kaptırarak yaralandı. Olay yerindeki çalışma arkadaşları makineyi durdurdu ve yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İşçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini silindir makine kaptıran mobilya işçisi yaralandı.

Mobilya İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında çalışan Aytekin G. (48), üretim sırasında iki elini silindir makinesine kaptırdı.

Olayı fark eden çalışma arkadaşları makineyi durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

İşçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aytekin G, buradaki ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
