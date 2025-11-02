Bursa'da Mobilya İşçisi Silindir Makinesine Kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini silindir makine kaptıran mobilya işçisi yaralandı.

Mobilya İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında çalışan Aytekin G. (48), üretim sırasında iki elini silindir makinesine kaptırdı.

Olayı fark eden çalışma arkadaşları makineyi durdurarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

İşçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aytekin G, buradaki ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.