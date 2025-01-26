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Bursa'da Miraç Kandili Geleneği Devam Ediyor

Bursa'da Miraç Kandili Geleneği Devam Ediyor
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Bursa'da Hoca Muslihiddin Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla Mi'raciye okutuldu ve katılımcılara süt dağıtıldı. 137 yıllık gelenek, Osmanlı dönemine kadar uzanıyor.

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde Mi'raciye okunarak, katılımcılara süt dağıtıldı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camisi'nde 137 yıldır devam eden geleneğin yaşatıldığı bildirildi.

İkindi namazının ardından burada Mi'raciye okutulup, cemaate süt ikram edildi.???????

Kentteki Mi'raciye geleneği, Osmanlı döneminin son yıllarında, Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde yaşayan Safiye Hatun'un vasiyetine dayanıyor.

Söz konusu camide, 1888 yılındaki Miraç Kandili'nde, Miraç olayının anlatıldığı ve süt dağıtıldığı, Safiye Hatun'un vasiyeti ve vakfiyesi gereği bu geleneğin her yıl sürdürüldüğü biliniyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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