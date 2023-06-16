Bursa'da meyve bahçeleri arasında kaçak iş yeri yıkıldı

Osmangazi Belediyesi ekipleri, tarım arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Mehmet Akif Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinin arasına kaçak olarak inşa edilen iş yeri tespit etti. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yıkım kararı alınmasının ardından iş yeri yıkıldı.

Bursa'da meyve bahçeleri arasında inşa edilen iş yeri Osmangazi Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Tarım arazileri üzerindeki kaçak yapılaşmayla mücadele eden Osmangazi Belediyesi ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki meyve bahçelerinin arasına kaçak olarak iş yeri inşa edildiğini tespit etti.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş yeriyle hakkında yıkım kararı alınmasının ardından sabah saatlerinde bölgeye gitti.

Ekipler, içindeki malzemelerin dışarıya taşınmasının ardından yapıyı iş makinesiyle yıktı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.