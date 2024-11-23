Bursa'da Mevsimin İlk Kar Yağışı Başladı
Bursa şehir merkezinde dünkü lodosun ardından sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini mevsimin ilk karına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar örtüleri oluştu ve vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Bursa şehir merkezinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Kentte dünkü lodosun ardından sabah başlayan sağanak, kent merkezinde ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bursa'nın yüksek kesimlerindeki mahalleler ile Uludağ'ın eteklerindeki ilçelerinde kar örtüleri oluştu.
Vatandaşlar kentte etkili olan mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.