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Karacabey'de Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

Karacabey'de Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Hayırlar Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Karacabey ilçesi Hayırlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında maki yangını çıktı. Durumu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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