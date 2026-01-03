Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde etkili olan kuvvetli lodos, ağaçların devrilmesine ve bir kişinin düşerek yaralanmasına neden oldu. Ebu İshak Mahallesi'nde ağaçlar köklerinden sökülürken, Kurşunlu Mahallesi'nde bir kişi çatıdan düştü.

AĞAÇLAR KÖKLERİNDEN SÖKÜLDÜ

Bursa'da hızı zaman zaman saatte 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'nde ağaçların dalları kırılırken, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda refüjdeki çam ağacı ise kökünden sökülüp caddeye devrildi.

ÇATIDAN DÜŞTÜ

İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ise tadilat için tek katlı evin çatısına çıkan Mutlu G. (30), kuvvetli lodosun etkisiyle dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Mutlu G., özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazım BULUT-Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
