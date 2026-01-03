Haberler

LODOS, TERLİK STANDINI SÜRÜKLEDİ

Güncelleme:
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan lodos rüzgarı, bir terlik standını sürükledi ve birkaç evin çatısının uçmasına neden oldu. Dükkan sahibi son anda standı tutarken, uçan çatı başka bir evin çatısına çarptı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayıp etkisini sürdüren lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir terlik standı, rüzgarın etkisiyle savrulurken; dükkan sahibi son anda standı tuttu. O anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

UÇAN ÇATI, BAŞKA ÇATIYA ÇARPTI

Kentte hızı saatte 65 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle Osmangazi ilçesi Sıramaşeler Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, başka bir evin çatısına çarptı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Murat ÇOBANGİL/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
