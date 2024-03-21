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Bursa'da leylek yuvalarında bahar temizliği yapıldı

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Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde, leylek yuvalarında bahar temizliği yapıldı.

Karacabey Belediyesine bağlı ekipler, yuvalarda geleneksel bahar temizliğini tamamladı. Balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğu ilgi çeken "Yaren" leyleğin de yaşadığı yuvadaki temizlik, canlı yayınlandı.

Belediye ekipleri ayrıca Uluabat, Dağkadı, Yolağzı, Eskikaraağaç ve Yenikaraağaç mahallelerindeki yuvalarda bakım gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmalarına zaman zaman elektrik dağıtım firması yetkilileri de destek oldu ve riskli bölgelerde teknik destek sağladı.

Yuvalara çıkan ekipler, leyleklerin yuvalarına taşıdığı çeşitli materyalleri topladı. Düzenli olarak 6 yıldır yapılan bu çalışma neticesinde, leyleklerin yabancı materyal kaynaklı ölüm ve sakatlanma riski neredeyse sıfıra indirildi.

Eskikaraağaç sakinlerinden Leyla Aldum, ekipleri görünce sokaklarındaki boş direğe leylek yuvası platformu takılmasını istedi. Aldum'un ricasını geri çevirmeyen ekipler, direğin üstüne koydukları platformu çalı çırpı ile kullanıma hazır hale getirdi.

"Birçok talep geliyor"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı açıklamada, özellikle kırsal mahallelerde muhtar ve vatandaşların yuvaları yakından takip ettiğini belirtti.

Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde Türkiye'yi temsil ettikleri için bu konuya özel olarak hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan bu yönde gelen tüm istek, öneri ve ihbarlarına değer veriyoruz. Bu konuda yuvada çıkan dikenlerden tutun elektrik hatlarının oluşturduğu risklere, rüzgardan devrilmelere kadar birçok talep geliyor. Biz de doğal ve insan etkenli risk oluşturan tüm yuvaları kontrol ettik. Dağkadı Mahallesi'nde elektrik hatlarına zarar verme endişesi ile yıkılan bir yuvaya belediye ekiplerimiz anında yeni bir platformla yuvayı oluşturdu. Tüm bunların yanında geleneksel bahar temizliğini de gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Güncel

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