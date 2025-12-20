Haberler

'Küfürlü konuşma' tartışmasında baba-oğul, 3 arkadaşı bıçak ve palayla yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da üç arkadaş, küfürlü konuşmaları nedeniyle uyardıkları baba ve oğlu tarafından bıçak ve pala ile yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da 3 arkadaş, yanlarında küfürlü konuştukları için uyarıda bulundukları baba ve oğlu tarafından çıkan tartışmada bıçak ve palayla yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta sohbet eden D.Z. E.Y. ve S.Y., isimli arkadaşlar, iddiaya göre yanlarında küfrederek konuşan K.S. ile oğlu T.S.'yi 'Küfretmeyin, rahatsız oluyoruz' diyerek uyarınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, K.S. ve oğlu T.S., yanlarında bulunan bıçak ve pala ile 3 arkadaşa saldırıp, yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, tarafların bağrışmasını duyan çevredekilerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şüpheliler ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
title