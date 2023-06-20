Bursa'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kamyona çarpan taksideki yolcu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise kamyon şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi olarak açıklandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde refüjdeki bariyere çarpıp yan yatarak karşı şeride geçen kamyona, taksi çarptı. Kazada taksideki yolcu Mübeccel Kiviz (83) hayatını kaybetti, kızı Şükran Kiviz (55) ile sürücü Beyhan Güven (59) yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Karacabey ilçesi Bursa-İzmir kara yolu TİGEM Karacabey Harası yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir yönüne giden Hüseyin A.'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği 03 L 2034 plakalı kamyon, refüjdeki bariyerlere çarptı. Yan yatarak sürüklenen kamyon karşı şeride geçti. Bu sırada Bursa yönüne giden Beyhan Güven yönetimindeki 16 T 6024 plakalı taksi, kamyona çarptı. Kazada, taksi şoförü ile aracında müşteri olarak bulunan Mübeccel Kiviz ve kızı Şükran Kiviz yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mübeccel Kiviz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Beyhan Güven, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Kazanın ardından kamyon şoförü Hüseyin A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.