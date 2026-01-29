Haberler

Alevlere müdahale eden 12 itfaiyeci dumandan etkilendi; yanan fabrika havadan görüntülendi

Alevlere müdahale eden 12 itfaiyeci dumandan etkilendi; yanan fabrika havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkış yapan yangın, 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında, yanan kostik, tiner ve boyalardan etkilenen 12 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan ve 4 saatte söndürülen yangında, 12 itfaiye görevlisi, yanan kostik, tiner ve boyalardan çevreye yayılan dumandan etkilendi.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'inci Sokak'ta faaliyet gösteren kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada başlayan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ise şehrin kilometrelerce uzağından görülen alevlere müdahale etti. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte söndürüldü. Yanan kostik, tiner ve boyalardan çıkan, lodosun da etkisiyle çevreye yayılan dumandan 12 itfaiye görevlisi etkilendi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerini yaptığı itfaiye görevlileri, hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeciler, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.

YANGIN SONRASI FABRİKA DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, yangında zarar gören fabrika dronla görüntülendi. Yangının, fabrikanın fırın bölümünde başlayıp diğer ünitelere sıçradığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı

20 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul'da kar için tarih verildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi

Et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot ilimiz bile belli oldu
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar

TÜVTÜRK'te vatandaşı isyan ettiren uygulama: Mahkeme kararını da tanımıyorlar
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Konkordato sürecindeki Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme

İflas bayrağını çeken Türk burger deviyle ilgili yeni gelişme
Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bulaşıktan teftişe kadar sayfalarca şart koştu

Ev sahibinin kiracıdan istediklerine bakın! Bin dereden su getirdi
PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız

Türkiye'ye yönelik skandal tehdit: Bunu yaptığınıza pişman olacaksınız