Bursa'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'da Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde perşembe gününden beri kayıp olan 13 yaşındaki Burak Koçak'ı bulmak için 96 kişilik bir ekip tarafından arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 96 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan ve perşembe gününden beri kendisine ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinde sonlandırılan çalışmalar, bugün günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı.

Koçak'ı bulmak için devam eden çalışmalar, AFAD, JAK, jandarma, UMKE, ANDA, MAGAME, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 96 kişilik ekiple yapılıyor.

Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait iz arıyor.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Burak Koçak, için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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