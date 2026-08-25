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İnegöl'de Kaybolan 50 Küçükbaş Hayvan Jandarma Dronuyla Bulundu

İnegöl'de Kaybolan 50 Küçükbaş Hayvan Jandarma Dronuyla Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fehmi Özdemir'e ait ağıldan kapının açık kalması nedeniyle çıkan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli araması sonucu yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından sürü sahibine teslim edilen hayvanlar yeniden ağıla getirildi. Özdemir, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağıldan çıkıp kaybolan 50 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, saat 06.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi Özdemir'e ait ağılda bulunan 50 küçükbaş hayvan, kapının açık bırakılması üzerine sürü halinde ağıldan çıktı. Sabah ağıla gelen Özdemir, hayvanların yerinde olmadığını fark etti. Mahalle sakinlerinin de yardımıyla çevrede arama yapan Özdemir, sürüye ulaşamayınca durumu İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, dron kaldırarak çevrede havadan arama çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmada, kayıp sürünün mahalleden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle bulunan 50 küçükbaş hayvan yeniden ağıla getirildi.

'JANDARMA DRON KALDIRARAK HAYVANLARIMI BULDU'

Sürü sahibi Fehmi Özdemir, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Koyunlarım sabah saatlerinde ağıldan çıkarak kayboldu. Arkadaşlarım ve köylülerimizle aradık, bulamadık. Jandarmaya haber verip yardım istedik. Jandarma dron kaldırarak hayvanlarımı buldu. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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