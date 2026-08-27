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İnegöl'de kavga: Şişeyle yaralanan kişi tüfekle ateş açtı, 1 yaralı

İnegöl'de kavga: Şişeyle yaralanan kişi tüfekle ateş açtı, 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetli olduğu 3 kişiyle kavga eden Özal Ş., şişeyle başından yaralandıktan sonra evinden tüfek alarak olay yerine döndü. Açtığı ateş sonucu Eren Ş. saçmalarla yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada bir kişi başından yaralandı. Olayın devamında tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi de saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, gece yarısı İnegöl'ün kırsal Mezit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özal Ş. (33), daha önce aralarında husumet bulunan 3 kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 3 kişiden biri, elindeki şişeyle Özal Ş.'nin başına vurdu. Yaralanan Özal Ş., olay yerinden ayrılarak evine gitti.

TÜFEKLE OLAY YERİNE DÖNDÜ

Kısa süre sonra Özal Ş., evinden aldığı tüfekle yeniden olay yerine gelerek 3 kişiye doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Eren Ş.'nin (19) başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek olayın büyümesini önledi. Darp sonucu yaralanan Özal Ş. ile tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Eren Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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