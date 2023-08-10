Bursa'da kaldırımda bekleyen kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kaldırımda bekleyen Ercan Karaaslan'ın (47), hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen hafif ticari aracın, kaldırımın kenarında park halinde duran kamyonete çarptığı görüldü. Kazayı görenlerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.
KAZA KAMERADA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kaldırımda bekleyen Ercan Karaaslan'ın (47), hafif ticari aracın çarpmasıyla savrulan kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen hafif ticari aracın, kaldırımın kenarında park halinde duran kamyonete çarptığı görüldü. Kazayı görenlerin yaşadığı panik de görüntülere yansıdı.