Bursa'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hocaköy ile Gülbahçe mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Azmi A. (28) yönetimindeki 37 ABK 963 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yüksel G. (49) idaresindeki 06 ACD 615 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile 37 ABK 963 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Dilan A. (28) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),