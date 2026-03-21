Şiddet uyguladığı kadını öldürüp, polise tabanca doğrultan şüpheli vurularak yakalandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari araçtan inen Berat İ., sürücü Meryem Altaş'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Altaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçtan inen Berat İ. (30), sürücü Meryem Altaş'ı (34) göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Meryem Altaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Yeşilova Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Hamitler Mezarlığı'na defnedildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı