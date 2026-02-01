Haberler

Bursa'da takip sonucu yakalanan otomobilde el bombası ve silah ele geçirildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, emniyet güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçarken, yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada el bombası ve ruhsatsız tabanca bulundu.

BURSA'da Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerinin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundukları otomobil sürücüsü kaçtı. Kısa süreli takibin ardından yakalanan otomobilde, 1 adet el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 ADE 596 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İkazlara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu otomobil kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 adet el bombası ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası güvenlik amacıyla muhafaza altına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
