Bursa'da İnşaat Ustası Evinde Ölü Bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatlarda çalışan 67 yaşındaki Dursun Ali Değirmenci, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli olduğu belirtiliyor ve cenazesi otopsi için hastaneye gönderildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaatlarda sıva ustası olarak çalışan kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Arapzade Mahallesi Mektep Caddesi'ndeki bir evde yaşayan Dursun Ali Değirmenci'den (67) haber alamayan iş arkadaşları durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, itfaiye yardımıyla girdikleri evde Değirmenci'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Değirmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Değirmenci'nin cenazesi otopsi için hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel