İznik'te Çocuk Motosiklet Sürücülerinin Kazasında 2 Yaralı

BURSA'nın İznik ilçesinde çocuk sürücülerin kullandığı iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. (12) yönetimindeki 16 H 7575 plakalı motosiklet ile E.G. (16) idaresindeki 16 BDJ 005 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, E.S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan B.G. (13) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı