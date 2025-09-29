Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Husumetlisi olduğu iddia edilen Mert K., yol kenarında gördüğü Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Bir tekel bayisinin önünde bekleyen Orhan Erdem'in yanına gelen Mert K., kısa süre konuştuktan sonra elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle Erdem kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Orhan Erdem, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Mert K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ise olayı gözler önüne serdi.