Haberler

Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada

Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Mert K., husumetlisi Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Husumetlisi olduğu iddia edilen Mert K., yol kenarında gördüğü Orhan Erdem'i pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Bir tekel bayisinin önünde bekleyen Orhan Erdem'in yanına gelen Mert K., kısa süre konuştuktan sonra elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle Erdem kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Orhan Erdem, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Mert K.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ise olayı gözler önüne serdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Genç adamın boğazını kestiği anlar kamerada

Gece yarısı bıçakla dehşet saçtı! Boğaz kesme anları kamerada
120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

120 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev firma resmen iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.