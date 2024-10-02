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Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Tabancayla Öldürüldü

Bursa'da Hırsızlık Hükümlüsü Tabancayla Öldürüldü
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Bursa'da, cezaevinden izinle çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun, bir saldırgan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli M.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANDI

Bursa'da, 10 gün önce cezaevinden izin olarak çıkan hırsızlık hükümlüsü Hüseyin Uzun'u (23) Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesinde tabancayla öldürdükten sonra motosikletiyle kaçan M.Ç. (26), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde Hüseyin Uzun ile geçmişe dayalı bir husumeti olduğu söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mehmet İNAN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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