Haberler

Bursa'da havuza düşen çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

Bursa'da havuza düşen çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturdukları sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturdukları sitenin havuzuna düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi.

Akhisar Mahallesi'ndeki bir sitede dün meydana gelen olayda, 2 yaşındaki Kadir Tohum'un evde olmadığını fark eden ailesi çevrede arama başlatmış, yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından çocuk, site içindeki havuzda hareketsiz bulunmuştu.

Küçük çocuğun cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben memleketi Gaziantep'te Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: AA
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Pep Guardiola'dan Filistinli çocuklara anlamlı destek

Her gören aynı yorumu yapıyor: Sen ne güzel bir adamsın

Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü

AVM yerle bir oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması

Kenan Doğulu ile Beren Saat’ten 12. yıl dönümü kutlaması
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor

Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı